Заболеваемость коронавирусом подскочила в районах Хабаровского края Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 280 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Ванинском районе (68), в Комсомольске - 55, в Ульчском районе - 38, в Хабаровске - 31, районе имени Лазо - 22, в Солнечном - 17, в Советско-Гаванском - 11, в Амурском - 10. На остальной территории зафиксированы единичные случаи инфицирования.

- Выздоровели 282 жителя края. 32 по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, 14 подключены к аппаратам ИВЛ. Пятеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1598 коек для ковид-больных. Свободны 326.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 344 594 человека. Из них 320 212 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 83 443 случая коронавируса:

77 325 человек выздоровели;

5 328 находятся на лечении (1272 в стационаре, амбулаторно 4056);

Скончались 790 человек.

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