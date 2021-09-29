Бездомных собак предложили помещать в приюты в Хабаровске
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На заседании городской думы Хабаровска с предложением изменить порядок отлова собак выступила глава Индустриального района Хабаровска Мария Матаева. Руководитель района отметила, что в комитет практически ежедневно поступают жалобы на стаи бездомных собак.
- Мы получаем жалобы и от людей, которых покусали. Собаки просто бегают по району, что создает риски для детей и взрослых, - говорится в сообщении пресс-службы Индустриального района.
За прошедшие девять месяцев 2021 года в комитет поступило 597 жалоб на отлов 891 собаки. Естественно, особое внимание уделяют заявкам от школ, детских садов и поликлиник.
Руководитель района предложила рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление регионального правительства «Об утверждении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев». Постановление предложено дополнить пунктом «Животные без владельцев, отловленные на территории дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также вблизи данных учреждений подлежат помещению на пожизненное содержание».
Пока вопрос находится на рассмотрении.
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