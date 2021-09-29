Стало известно, где установят новые остановки в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Вопрос с заменой остановок решают в Хабаровске. До конца года планируется построить и отремонтировать 76 остановочных пунктов, об этом сообщает администрация Хабаровска.

- В городе установлено 663 остановки. Летом, по распоряжению главы города, мы провели инвентаризацию, собрали и проанализировали жалобы хабаровчан. Вся полученная информация позволила нам разработать программу ремонта. Она рассчитана до 2026 года. На ее реализацию потребуется 407 миллионов рублей, - сообщил Александр Прохорец, заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.

По программе в этом году отремонтируют 76 остановок. На 12 новых пунктов 11 миллионов рублей выделит администрация Хабаровска. Как объясняют специалисты, некоторые остановки требуют капитального ремонта.

- Например, на пересечении улиц Воронежской и Победы установят четыре остановки с нуля. Здесь администрация пошла навстречу жителям, которым приходилось ходить по полтора километра до ближайшей остановки, - объяснил Александр Прохорец.

Сейчас в работе:

- две остановки «Улица Нововыборгская»;

- две остановки «Дорожная больница»;

- остановка «Улица Малиновского»;

- остановка «Улица Запарина»;

- остановка «Улица Зеленая».

В октябре приступят к работе над:

- остановка «Кафедральный собор»;

- четыре остановки в районе Воронежского шоссе - улицы Победы.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируются:

- две остановки «Покровский храм» (улица Вологодская);

- две остановки «Картонно-рубероидный завод» (улица Халтурина),

- 13 остановок по Березовскому шоссе.

Мэрия заказала изготовление 47 остановочных павильонов в УФСИН. Остановки с боковым остеклением установят в центре, остальные места определит общественность.

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