Автобусы маршрута №42 отменили: перевозчик работал в убыток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске больше не будут ходить автобусы маршрута №42. Перевозчик заявил, что работает в убыток.

Связано это было с тем, что на маршруте «Дворец профсоюзов — МТЦ “Выборгский”» 42-ые автобусы сильно дублировали еще несколько маршрутов: № 13, 26, 47, 68 и 85. Именно они будут альтернативой для пассажиров.

В управлении промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска отметили, что решение об отмене маршрутов является законным и выполнено в соответствие со всеми регламентами.

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