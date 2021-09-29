Автобусы маршрута №42 отменили: перевозчик работал в убыток
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске больше не будут ходить автобусы маршрута №42. Перевозчик заявил, что работает в убыток.
Связано это было с тем, что на маршруте «Дворец профсоюзов — МТЦ “Выборгский”» 42-ые автобусы сильно дублировали еще несколько маршрутов: № 13, 26, 47, 68 и 85. Именно они будут альтернативой для пассажиров.
В управлении промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска отметили, что решение об отмене маршрутов является законным и выполнено в соответствие со всеми регламентами.
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