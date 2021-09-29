Уголовник из Хабаровского края пойдет под суд за угрозы прокурору
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Хабаровского края пойдет под суд за угрозы прокурору. Именно его он счел виноватым во всех бедах. Мужчина был уверен: если бы не прокурор, он бы не имел несколько судимостей с лишением свободы, сообщили в региональной прокуратуре.
- По версии следствия, обвиняемый, имея личные неприязненные отношения к должностному лицу, направил в прокуратуру Вяземского района обращение с угрозами физической расправы, а также оскорблениями в адрес заместителя прокурора. Данную угрозу работник прокуратуры воспринял реально и опасался её осуществления, поскольку обвиняемый агрессивно настроен к нему, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В итоге агрессора задержали. На допросе он во всем сознался. Очередное уголовное дело в отношение него отправлено в суд. Мужчине грозит до двух лет колонии.
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