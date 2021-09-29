В Хабаровске будут судить интернет-мошенника из Находки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске под суд отправят интернет-мошенника. 33-летний аферист из Находки своим жертвам в сети предлагал купить у него поддельные водительские права или открыть новую категорию. Фактически же никаких услуг он оказывать не собирался и, получая оплату, пропадал со связи, сообщили в региональном главке МВД.

- Также мошенник продавал хабаровчанам несуществующие автомобильные запчасти. Он вступал в тематические группы в социальный сетях и предлагал автолюбителям поставку запчастей. Как только денежные средства поступали на расчетный счет фигуранта, он переставал отвечать покупателям на телефонные звонки и переписку. Суммы переводов составляли от 30 до 60 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, все это время мужчина жил в Находке. Поэтому хабаровским полицейским потребовалась помощь их коллег из Приморья. После задержания выяснилось, что преступник имеет за плечами и другие судимости.

- Установлена причастность обвиняемого к совершению восьми противоправных эпизодов с общим ущербом для потерпевших более 300 тысяч рублей. Уголовное дело по статье «Мошенничество» передано в суд. До оглашения приговора обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в полиции.

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