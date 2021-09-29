Повышать пенсию в октябре 2021 года не будут в Хабаровском крае
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Центр ПФР №1 по установлению пенсий в Хабаровском крае прокомментировал ситуацию со слухами о повышении пенсий в октябре 2021 года. Как сообщило ведомство, к ним поступает множество вопросов о дополнительных выплатах и повышении пенсии уже в октябре этого года.
- Эта информация не соответствует действительности, - констатировали в ведомстве.
Установление доплат и повышений не привязано к каким-то датам, а полностью зависит от обстоятельств, например, достижения 80 лет, стажа на Севере или увольнения с работы. Однако существуют ежегодные перерасчеты, которые происходят каждый год в одни и те же даты. Например, 1 января индексируется большинство пенсий, 1 апреля повышают пенсии по государственному обеспечению, а 1 августа растут пенсии работающих пенсионеров и накопительные по результатам инвестирования. Все эти перерасчеты происходят автоматически, без заявлений от пенсионеров.
Вся достоверная информация о выплатах и индексации пенсии размещается на сайте Пенсионного фонда pfr.gov.ru
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