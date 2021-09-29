Погода в Хабаровске 30 сентября 2021: холодно и ветрено Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В Хабаровск вернулась осенняя прохлада. В последний день сентября жителей города ждет юго-западный ветер от 8 до 13 метров в секунду. Днем всего около 15 градусов, а ночью от +8 до +10. Осадков не ожидается, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

На юге края местами пройдут кратковременные дожди. В светлое время суток ожидается от +14 до +19 градусов. Ночью - от +8 до +13. Скорость западного ветра составит до 14 метров в секунду.

В центральных районах также ожидаются незначительные осадки. В течение дня столбики термометров покажут от +10 до +21 градуса. Ночью ожидаются заморозки: от -2 до +16 градусов. Ветер южный, юго-западный 15-18 метров в секунду.

На севере региона ливневые дожди и мокрый снег прогнозируются в Охотском районе. Там объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра будет достигать 27 метров в секунду. На остальной территории спокойнее: от 4 до 14 метров. Днем ожидается от +11 до +21 градуса. Ночью - от -2 до +10. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от 5 до 14 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.