Погода в Хабаровске 30 сентября 2021: холодно и ветрено
Фото: Ксения ТУРТЫГИНА
В Хабаровск вернулась осенняя прохлада. В последний день сентября жителей города ждет юго-западный ветер от 8 до 13 метров в секунду. Днем всего около 15 градусов, а ночью от +8 до +10. Осадков не ожидается, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.
На юге края местами пройдут кратковременные дожди. В светлое время суток ожидается от +14 до +19 градусов. Ночью - от +8 до +13. Скорость западного ветра составит до 14 метров в секунду.
В центральных районах также ожидаются незначительные осадки. В течение дня столбики термометров покажут от +10 до +21 градуса. Ночью ожидаются заморозки: от -2 до +16 градусов. Ветер южный, юго-западный 15-18 метров в секунду.
На севере региона ливневые дожди и мокрый снег прогнозируются в Охотском районе. Там объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра будет достигать 27 метров в секунду. На остальной территории спокойнее: от 4 до 14 метров. Днем ожидается от +11 до +21 градуса. Ночью - от -2 до +10. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от 5 до 14 метров в секунду.
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