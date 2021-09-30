Районы Хабаровского края бьют антирекорды по заболеваемости коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 282 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

В лидеры по числу заболевших выбился Совгаванский район. Там зафиксировано 93 случая инфицирования. В Комсомольске - 44, в Хабаровске - 32, в Ульчском районе и Лазо - 18, в Амурском - 13, в Николаевском, Ванинском и Хабаровском - 12, в Верхнебуреинском - 10. На остальной территории зафиксированы единичные случаи заболевания.

- Выздоровели 293 жителя края. 32 по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, 14 подключены к аппаратам ИВЛ. Двое скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1598 коек для ковид-больных. Свободна 331.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 345 373 человека. Из них 321 353 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 83 725 случая коронавируса:

77 618 человек выздоровели;

5 315 находятся на лечении (1267 в стационаре, амбулаторно 4048);

Скончались 792 человека.

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