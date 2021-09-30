Вахтовик из Магадана, пострадавший при крушении Ан-2,отсудил у компании деньги за моральный ущерб. Фото: ДВРПСО МЧС России

Вахтовик из Магадана, пострадавший при крушении Ан-2,отсудил у компании деньги за моральный ущерб. Сумма выплаты составит 600 тысяч рублей, пишет «БелПресса».

Мужчина работал в золотодобывающей компании «Т-Цемент». Во время крушения судна он получил компрессионный перелом позвоночника, частично утратил работоспособность.

В произошедшем он обвинил компанию и потребовал в суде, чтобы ему выплатили компенсацию морального вреда в 1 миллион рублей.

В компании были категорически не согласны с требованием, заявляя, что итак рабочий уже получил от фирмы 827,6 тысяч на лечение. А в крушении виновата не фирма, а пилот — с него тогда и спрос.

Но по закону такие происшествия считаются несчастными случаями на производстве. В итоге требования вахтовика удовлетворили частично и обязали работодателя выплатить 600 тысяч рублей.

Напомним, Ан-2 ударился о землю в Магадане 20 февраля 2020 года. Все находившиеся на воздушном судне выжили. Девятерых из 14 госпитализированных отпустили домой. В больнице тогда остались пять человек. У четырех из них врачи диагностировали компрессионные переломы позвоночников, у одного – ушиб позвоночника. С пострадавшими работали хирурги и психологи.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.