Режим ЧС ввели в Хабаровском крае для выплат семьям погибших в крушении самолета Ан-26

Ан-26 отправился в последний рейс в 14:59 из хабаровского аэропорта Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае после крушения самолета Ан-26 в Большехехцирском заповеднике. Напомним, что 27 сентября воздушное судно пропало с радаров, а экипаж перестал выходить на связь. Обломки самолета удалось найти на следующий день.

Ан-26 отправился в последний рейс в 14:59 из хабаровского аэропорта. В 18:12 борт исчез и замолк. В этот момент он пролетал над заповедной тайгой в 38,7 километра от краевой столицы. Последняя зафиксированная высота – 600 метров.

В районе полета стоял туман, дул сильный ветер и шел дождь. По предварительным данным, самолет врезался в сопку в условиях плохой видимости. По информации источников, приоритетная версия катастрофы – ошибка пилотирования. Расследованием занимается МАК, транспортный СК возбудил уголовное дело.

Поиски Ан-26 начались сразу же после его пропажи. В небо поднялись вертолеты Ми-8, но из-за плохой погоды воздушную разведку пришлось отложить до следующего дня. Наземные группировки спасателей продолжали прочесывать тайгу всю ночь – безуспешно. Разбившийся вдребезги самолет удалось найти 28 сентября с воздуха. Однако сесть на месте крушения не позволяли высокие деревья.

В путь до места крушения спасатели пошли через тайгу. Через пять часов две группы добрались до обломков, выживших на месте не нашли. Все шесть погибших членов экипажа – жители разных уголков страны, их семьям выплатят по 1 миллиону рублей из резервного фонда краевого правительства. Чтобы оказать материальную помощь, а также ликвидировать последствия катастрофы, в регионе ввел режим ЧС в границах Хабаровского района.

– Мы установили контакт с представителями всех шести семей. Идет прием документов на осуществление выплаты единовременного пособия. Круг получателей определен – это 19 человек: родители, супруги и дети погибших летчиков. Выплата в размере 1 миллиона рублей производится членам семьи в равных долях на основании постановления правительства Хабаровского края № 318-пр. Все выплаты будут сделаны, – сказал Александр Горохов, председатель комитета правительства региона по гражданской защите.

О САМОЛЕТЕ

По информации портала russianplanes.net, потерпевший крушение самолет Ан-26 выпущен 30 июля 1979 года заводом «Авиант». В эксплуатации находится с 16 августа 1979 года. С 2004 по 2006 годы воздушное судно не использовалось и числилось на хранении. В 2006 году самолет Ан-26 перешел в использование ЗАО «Летные проверки и системы».

До 22 сентября использовался данной компанией. До катастрофы, последний рейс самолет выполнил 16 сентября 2021 года. Срок действия сертификата летной годности у самолета Ан-26 должен был закончиться 18 сентября 2022 года.