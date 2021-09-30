В Комсомольске-на-Амуре заложили новый корвет «Бравый» Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре заложили новый корвет «Бравый». Новый сторожевой корабль ближней морской зоны станет завершающим в своей серии, построенным на Амурском судостроительном заводе, сообщили в правительстве края.

– Этап закладки означает начало строительства корабля. Но на стапеле корабль пробудет совсем недолго. Желаю заводу выполнить этот важнейший государственный заказ с надлежащим качеством и в установленные сроки, – сказал в своей приветственной речи директор Департамента Гособоронзаказа ОСК Вячеслав Господинов.

Корабль должен быть завершен в 2025 году. Ожидается, что в июне, накануне празднования Дня Военно-морского флота, он вступит в строй. Как и обычно, на удачу закладную секцию корабля освятили. Это является старой морской традицией.

Напомним, что из всей серии сторожевых кораблей, уже завершены «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». До конца текущего года к ним присоединится «Резкий». Эту линию корветов продолжил и «Грозный», заложенный в августе текущего года.

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