Педагог из Хабаровска вошел в шорт-лист конкурса «Учитель года России – 2021»
Фото: Правительство Хабаровского края
Педагог из Хабаровска Дмитрий Морозов вошел в шорт-лист конкурса «Учитель года России – 2021». Он работает преподавателем в школе №38 и не раз доказывал свое профессиональное мастерство среди коллег в регионе. На федеральном конкурсе он обошел 70 конкурентов для выхода в финал.
В прошлом году Дмитрий стал финалистом конкурса «Учитель года Хабаровского края – 2021» , а также первым в номинации «Лучший учитель года» в городском конкурсе профессионального мастерства «Педагогический звездопад».
Победителя конкурса будут награждать в Москве, в Государственном Кремлевском дворце 10 октября. Обладатель почетного звания получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.
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