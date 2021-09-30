На Владивостокском шоссе в Хабаровске сбили пешехода Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске сбили пешехода. Женщина получила множественные травмы. Об этом сообщили в ГИБДД города.

Авария произошла около половины девятого утра 29 сентября. Водитель ВАЗа двигался по Владивостокскому шоссе и не успел затормозить, когда на пешеходном переходе появилась женщина.

- Пешеход, женщина 1978 года, получила множественные переломы таза, оскольчатый перелом правого бедра, контузию легких и ушиб мягких тканей головы. Она была госпитализирована, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Автомобиль помещен на спецстоянку.

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