Объездная дорога на улице Павла Морозова в Хабаровске начала проваливаться Фото: Петр МОЛОТОВ

Объездная дорога на улице Павла Морозова в Хабаровске начала проваливаться. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные в сети.

На кадрах роликов видно, как машины подскакивают на кочках. Та же ситуация недавно происходила и на основной магистрали. Как сообщили во время эфира на радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» сотрудники «Водоканала», это стало последствием паводка. Амур начал искать выходы для воды и устремился в свои древние русла, которые проходят как раз под дорогой.

Проблемы с полотном начались с первых дней сентября. С тех пор там круглосуточно дежурят специалисты. Дорогу подсыпают, ямы копают, вышедший из строя коллектор ремонтируют. Но проехать по улице будет нельзя до весны. Существующий объезд хоть и вызвал волну возмущения у жителей рядом стоящего дома, но все же был единственным вариантом для горожан избежать многокилометровых пробок.

В администрации города официальных заявлений в связи с произошедшей ситуацией пока не озвучили.

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