Японские инвесторы рассчитывают вложиться в Хабаровский край Фото: Правительство Хабаровского края

Советская Гавань может стать новым объектом для вложений японских инвесторов. Они рассматривают ее как логистический центр для хранения, изготовления и переработки лесных материалов, сообщили в правительстве региона.

Край посетила делегация представителей японских компаний, возглавляемая Йошио Кавамура. Одной из главных целей визита в Хабаровск стало налаживание партнерских связей и обсуждение реализации возможных совместных проектов.

- Для Хабаровского края сотрудничество с компаниями из Японии - это отличная возможность выйти на международный рынок, увеличить поток инвестиций в экономику края, создать дополнительные рабочие места, а также привлечь новые инвестиционные проекты. Агентство готово оказать содействие потенциальным японским инвесторам, которые выразили заинтересованность в работе на территории нашего региона. После нормализации эпидемической обстановки мы наладим контакты с японской стороной в полном объеме, - отметил директор АНО «АПИРИ ХК» Сергей Щегельский.

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