Заморозки на почве вновь ожидаются на юге Хабаровского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зима медленно, но верно подбирается к Хабаровскому краю. Уже во второй раз с самого начала осени на почве пройдут заморозки. По информации Дальневосточного УГМС, ожидаются они 1 октября на южной территории региона. Максимальное падение температур будет равно до -2 градусов.

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю предупреждают, что из-за заморозков вероятны случаи повреждения сельскохозяйственных культур. Дачникам советуют заранее озаботиться и принять меры для минимизации негативных последствий. В то же время силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС приведены в готовность.

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