Спустя пять лет снесли опасный заброшенный дом в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске демонтировали разрушенное опасное здание, которое было расположено на улице Кавказской, 1Б. Решение о сносе руинированного дома приняли лишь 18 сентября 2021 года, а опасным он был признан еще в 2016 году. Точку в судьбе строения поставили на совместном выездном совещании с городской прокуратурой.

Как сообщает администрация Хабаровска, управление Центрального района пыталось выяснить, кто же является собственником разрушающегося дома. Но поиски не дали результатов. В связи с частыми случаями травматизма среди детей на заброшенных объектах, дом обнесли сигнальной лентой и установили около него знак «Внимание! Стой! Опасный объект!» Некоторое время дом простоял в таком обличии, а уже в конце сентября 2021 года его демонтировали.

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