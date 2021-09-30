Из-за аварии на канализации в Хабаровске перекроют улицу Постышева
Фото: Администрация Хабаровска
Практически в самом центре Хабаровска произошла авария на сетях хозяйственно-бытовой канализации. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Водоканал».
Авария случилась на улице Постышева. В связи с этим необходимо оперативно приступить к работам по ликвидации аварии.
- С 8:00 утра 1 октября будет перекрыта проезжая часть улицы Постышева от Ленина до Гамарника. Работы планируется завершить до 22:00 третьего октября. Тогда же будет возобновлено движение на участке, - сообщил МУП «Водоканал».
Компания приносит свои извинения и просит автолюбителей тщательно планировать свой маршрут с учетом вышеуказанной информации.
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