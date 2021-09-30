Энергоэффективные автоматические печи появились в одном из сел под Хабаровском

БМК в котельной села Князе-Волконское Фото: Правительство Хабаровского края

В котельных села Князе-Волконское, взамен старых и неэффективных котлов, установили новые автоматические блочно-модульные комплексы (БМК). Два «Терморобота» привезли сюда по концессионному соглашению. На их пробный запуск прибыли члены Народного совета при губернаторе края, а также Дарий Тюрин, и.о. министра ЖКХ региона.

–Благодаря новым БМК-комплекспм, можно будет значительно сэкономить на сжигании угольного топлива и сократить затраты на экспуатацию. Благодаря концессии почти 6 миллиардов рублей направлены на модернизацию сферы ЖКХ. Это также выгодно и жителям региона. Ведь качество услуг возрастет, – отметил Дарий Тюрин.

В конструкции котлов-автоматов предусмотрено частотное регулирование температуры горения топлива. Это позволит сэкономить как на топливе, так и на электроэнергии более чем в 2 раза.

– Топливо сжигается качественнее, что обеспечивает высокий КПД (от 80 до 90%). Также мы видим высокие экологические показатели котлов: без дыма, грязи и пыли, минимальные выбросы угарного газа и «пара» из дымовой трубы, – прокомментировали процесс работы «Термороботов» представители предприятия-концессионера.

Правительство края занялось модернизацией котельных в 2019 году. Первой заменили котельную в санатории «Уссури», потом в городе Бикин, а также селах Пушкино и Селихино. Самая масштабная модернизация прошла в БАМовском селе Тырма, где на смену 5 старым котельным пришли две новых автоматических БМК. Таких котельных уже около 50 по всему краю.

Идею необходимости запуска параллельного «зеленого процесса» озвучил Виктор Сайков, доктор политических наук, академик Всемирной академии наук комплексной безопасности и член Народного совета. Он также предложил использовать зольные отходы в производстве металлолома для благоустройства дворов и дорог. Эти резервы Хабаровский край пока не использует, но перспективы для этого направления есть.