Погода в Хабаровске 1 октября 2021: днем до +15 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

1 октября в Хабаровске днем ожидается до +15 градусов. Ночью от +4 до +6. Скорость юго-западного ветра составит 6-11 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края без существенных осадков. В светлое время суток ожидается от +12 до +17 градусов. Ночью - от +1 до +6. Скорость западного ветра составит до 12 метров в секунду.

В центральных районах ожидаются незначительные осадки. В течение дня столбики термометров покажут от +8 до +17 градусов. Ночью ожидаются заморозки: от -6 до +11 градусов. Ветер южный, юго-западный 6-14 метров в секунду.

На севере региона местами ливневые дожди и мокрый снег. Скорость ветра будет достигать 27 метров в секунду. Днем ожидается от +6 до +16 градусов. Ночью - от -7 до +6.

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