Комсомольск стал лидером по числу заболевших коронавирусом в регионе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 284 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Возглавил список лидеров по числу заболевших Комсомольск. Там зафиксировано 111 новых случаев. В Хабаровске - 41, районе имени Лазо - 34, в Нанайском - 25, в Ульчском и Николаевском - 18, в Солнечном - 11. На остальной территории зафиксированы единичные случаи заболевания.

- Выздоровели 311 жителей края. 32 по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, 19 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1598 коек для ковид-больных. Свободны 325.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 345 373 человека. Из них 321 353 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 83 725 случаев коронавируса:

77 618 человек выздоровели;

5 315 находятся на лечении (1267 в стационаре, амбулаторно 4048);

Скончались 792 человека.

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