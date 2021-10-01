Урожай картофеля в Хабаровском крае может покрыть 59 процентов потребности

Производством картофеля в крае занимаются 13 предприятий и 86 крестьянских хозяйств Фото: Правительство Хабаровского края

Уборка картофеля в Хабаровском крае вышла на финишную прямую. В этом году сбор овоща идет в более усиленном темпе. Фермеры и аграрии уже убрали 8,7 тысячи тонн на площади 828 гектаров.

Производством картофеля в крае занимаются 13 предприятий и 86 крестьянских хозяйств. Культурой обычно массово засаживают Хабаровский и имени Лазо районы. Последние годы посадки картофеля увеличиваются в Амурском и Комсомольском районах.

– Лидерами по уборке картофеля на сегодняшний день являются: ООО «СХП Колос» Хабаровского района, там с 42 гектаров собрано уже 758 тонн при урожайности 180 центнеров на гектар, и ООО «Черняевское» района имени Лазо, где убрано 30 гектаров при урожайности 160 центнеров на гектар. Даже в сложных погодных условиях некоторые организации и фермеры смогли достичь достаточно высокой урожайности, – рассказал Сергей Васильев, заместитель главы минсельхоза края.

Каждый год региону необходимо порядка 150 тысяч тонн картофеля. По прогнозу, после уборочной кампании этого года в крае будет собрано около 99,4 тысячи тонн картофеля (на 117 процентов больше, чем в прошлом году). Это равно 59 процентам от уровня самообеспеченности.

Остальной объем картофеля будет завозиться из Амурской, Новгородской, Ростовской области, ЕАО, Приморья, Пакистана, Египта.