Оплатил банкет и попытался дать взятку: экс-прокурор Ж/д района Хабаровска получил срок за коррупцию

Бывший прокурор был задержан в момент передачи посреднику взятки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Хабаровске отправил в колонию бывшего прокурора Железнодорожного района. Как считают следователи, гособвинитель пытался дать взятку замначальнику Следственного управления краевого УМВД России. Об этом сообщает «АиФ-Дальинформ».

Как пишет издание, бывший прокурор был задержан в момент передачи посреднику взятки для полицейского. Сумма - два миллиона рублей, цель - прекращение уголовного дела. Силовиков отправили под домашний арест. Спустя какое-то время полицейский, согласно данным из уголовного дела, получил благодарность в виде оплаты банкета на 40 тысяч рублей.

Экс-прокурор был признан виновным в покушении на посредничество во взяточничестве и в покушении на мошенничество. Суд назначил ему шесть лет колонии общего режима со штрафом 2 миллиона 20 тысяч рублей. Уже бывший полицейский был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей.