Колебания уровня Амура зафиксированы у Хабаровска

Сейчас вода в Амуре находится на отметке 377 сантиметров Фото: Александра ШОПЕНКО

Хабаровский край продолжает переживать четвертую за год волну паводка. По мере прохождения гребня, вода в Амуре «росла» выше опасных отметок. Сейчас волна идет в лиман, а в верховьях реки наблюдаются колебания уровней.

С начала недели уровень Амура у Хабаровска колебался: то «подрастет» на пять сантиметров, то упадет на два. На 1 октября река потеряла один сантиметр. Сейчас вода в Амуре находится на отметке 377 сантиметров. Неблагоприятное явление – 450, опасное – 600 сантиметров.

Уровень воды в реке продолжает расти только у Николаевска, где проходит гребень паводка. Здесь уровень Амура на 1 октября составляет 220 сантиметров (плюс пять сантиметров за сутки). Неблагоприятное явление - 250, опасное - 350 сантиметров.

- В Хабаровском крае в зоне паводка продолжает оставаться 21 населенный пункт в четырех районах. Всего в них подтоплены 87 приусадебных и 59 дачных участков, а также 21 участок дорог. Требуется восстановление одного автомобильного и одного пешеходного мостов, - рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.