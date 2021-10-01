Трамваи временно изменят схему движения из-за ремонта в центре Хабаровска

Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации Фото: Администрация Хабаровска

В ближайшие выходные в Хабаровске начнется ремонт переезда на пересечении улиц Ленина – Шеронова. Из-за этого трамваи №№ 1 и 5 изменят схему движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Вагоны трамвая №1 будут ходить по маршруту «Химфармзавод – Индустриально-экономический колледж». Такая схема будет действовать с 21:00 часа 2 октября до 6:00 часов 3 октября.

«Пятерки» поменяют время отправления. 2 октября от Ж/д вокзала до остановки «Школа № 38» последний трамвай отправится в 19:55 часов. От «Поселка Кирова» крайний вагон отойдет в 19:44. На следующий день, 3 октября, первый трамвай от «Поселка Кирова» отправится в 7:04.

- Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, при планировании поездок учитывать информацию о временном изменении в работе маршрутов и о возможном затруднении движения транспорта в месте проведения работ, - добавили в администрации города.

Информацию о работе маршрутов можно получить у диспетчера по круглосуточному телефону: 45-00-56.