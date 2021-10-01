Нарушения весогабаритного контроля смогут проверить водители Хабаровского края в интернете

С момента запуски комплексов зафиксированы тысячи нарушений Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае устанавливают автоматические пункты весогабаритного контроля. Комплексы измеряют массу, габариты и скорость авто. Проверить данные с пунктов можно онлайн.

С момента запуски комплексов зафиксированы тысячи нарушений. Например, с момента запуска двух пунктов на 12 километре дороги «Подъезд к селу Бичевая» и на 35 километре трассы «Комсомольск-Амурск» зарегистрировано свыше 6000 превышений массы и габаритов машин. В большинстве случаев, показатели общая масса превышена более чем на 50 процентов.

– С 30 августа пункты контроля находятся на стадии тестовой эксплуатации. Она предполагает настройку и отладку оборудования. В этот период комплексы фиксируют нарушения, но не направляют данные в центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД. Этот период занимает три месяца. С декабря нарушители будут привлекаться к административной ответственности. Средства, собранные за выявленные нарушения правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, пойдут в дорожный фонд края, из которого будут содержаться краевые дороги, – сообщил Дмитрий Мельник, заместитель начальника Центра безопасности дорожного движения КГКУ «Хабаровскуправдор».

Ознакомиться с нарушениями можно на сайте «Хабаровскуправдора». В специальной вкладке «весовой контроль» по номеру госрегистрации можно посмотреть все зафиксированные данные.