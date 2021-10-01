Два амурских тигренка погибли от голода в Хабаровском крае

Последний раз тигры попадали в объектив фотоловушки в июле Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Хабаровском крае. Болезнь косит не только домашних хрюшек, но и диких кабанов, которыми питаются тигры. Из-за этого полосатым котам не хватает еды.

В нацпарке «Анюйский» сняли информацию с фотоловушек. За два прошедших месяца результаты с камер не порадовали специалистов. Например, устройства не зафиксировали ни одного тира.

- Возможно, это объясняется тем, что сейчас копытные, особенно изюбри, переместились очень близко к воде. Здесь много корма – молодого тальника и для спаривания полян хватает. Ведь у изюбрей начался период гона и Анюй сейчас весь «ревет». Соответственно, и хищники переместились следом за копытными к воде, - сообщил Алексей Готванский, сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Последний раз тигры попадали в объектив фотоловушки в июле. Им оказался второй по величине после Чудовища редкий хищник и самка, которая в начале 2021 года принесла двоих котят. Скорее всего, малыши погибли.

Напомним, что весной, судя по записям и следам, у тигрицы остался один детеныш. В начале лета рядом с отпечатками лап хищницы были замечены признаки самца, что может говорить о потере и второго малыша.

- Тигрята, вероятней всего, погибли из-за бескормицы. Ведь популяция кабанов в Анюйском нацпарке сильно подорвана африканской чумой. Взрослые особи еще кое-как выживают, а вот потомство нет. Но, скорей всего, у этой пары тигров уже в этом году вновь произойдет случка, - предположил Алексей Готванский.