«Хабаровский край будет готов претендовать на проведение ВЭФ в 2024-2025 годах» - Михаил Дегтярев

Номинироваться на проведение ВЭФ регион будет после подготовки необходимой инфраструктуры Фото: Росконгресс

Хабаровский край поборется за проведение Восточного экономического форума (ВЭФ) через три-четыре года. Для этого региону предстоит пройти серьезную подготовку. ВЭФ проходит с 2005 года во Владивостоке, на него съезжаются лидеры государств и высокопоставленные чиновники из разных стран.

- Я думаю, что в 2024-2025 годах мы будем готовы претендовать на проведение форума. А решение будет принимать, конечно, президент России, - сказал в интервью «РИА новости» Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Номинироваться на проведение ВЭФ регион будет после подготовки необходимой инфраструктуры. По словам главы края, для того, чтобы достойно принять высоких гостей, предстоит построить несколько крупных гостиниц, экспоцентр, под который сейчас подбирается участок, университетский кампус и других множество других объектов.

Тренировкой к ВЭФУ станет национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkils. Напомним, что Хабаровский край подал заявку на его проведение в 2023 году.