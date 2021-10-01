Высокий мужчина в полусапогах и камуфляжной куртке без вести пропал в Хабаровском крае

Андрей Уразгильдеев без вести пропал в районе известкового карьера. Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

В Вяземском районе разыскивают 35-летнего мужчину. Андрей Романович Уразгильдеев исчез 29 сентября при невыясненных обстоятельствах. Мужчину ищут близкие, полиция и волонтеры.

Андрей Уразгильдеев без вести пропал в районе известкового карьера возле Шуменской дороги. Мужчина попросту испарился, с тех пор о его судьбе ничего не известно. С близкими на связь Андрей не выходит, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Приметы мужчины: рост порядка 180 сантиметров, худощавое телосложение. Последний раз Андрея Уразгильдеева видели в серо-зеленой камуфлированной куртке, синих спецбрюках. На ногах - черные резиновые полусапоги, на голове - темно-синяя кепка.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Андрея, просим позвонить по телефонам: +7 914-190-12-17; +7 914-167-37-77; 112.