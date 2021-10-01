Антиковидные ограничения изменили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжают бороться с распространением коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае продолжают бороться с распространением коронавируса. С 1 октября в антиковидные ограничения вносятся изменения. Соответствующее постановление подписано и опубликовано.

Теперь кинотеатрам, театрам, филармониям, домам культуры, спортивным объектам разрешено работать с загрузкой не более 75 процентов от единой пропускной способности. Фитнес-клубы и бассейны переходят на обычный режим. Главное условие - ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Согласно документу, органы местного самоуправления могут проводить публичные слушания при очном участии не более 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Напомним, что заболеваемость коронавирусом в Хабаровском крае по-прежнему находится беспокоит специалистов. В среднем каждый день опасную инфекцию находят у 250 человек. Привито от COVID-19 - 345 373 жителя региона.