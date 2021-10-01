Стало известно, когда дадут отопление в Хабаровске в 2021 году

На полную подачу отопления в Хабаровске отводится до десяти дней Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Осень в краевой столице полноправно завладела погодой. Температура воздуха постепенно снижается, ветер - усиливается, а в квартирах становится холодно из-за ледяных батарей. Тепла горожане ждут всегда с нетерпением, поэтому «КП» рассказывает, когда дадут отопление в Хабаровске в 2021 году.

- Отопление в Хабаровске дают, когда среднесуточные атмосферные температуры на протяжении пяти суток не поднимаются выше +8 градусов. Сейчас наблюдается постепенное снижение температуры воздуха, из-за чего и в помещениях становится прохладнее. Поэтому было принято решение начать подавать тепло горожанам, - сообщил Андрей Ванюков, начальник отдела энергообеспечения и топлива профильного управления администрации города.

Отопление в Хабаровске в 2021 году начнут подавать с 4 октября. Сперва батареи потеплеют в социально-культурных объектах (школах, детских садах, больницах и так далее). С 7 октября отопление в Хабаровске в 2021 году начнет постепенно появляться в квартирах и административных зданиях.

На полную подачу отопления в Хабаровске отводится до десяти дней.