Молочные реки разлились после столкновения грузовика с автобусом в Хабаровске

Молочные реки на дороге. Фото паблика dtp_khv

1 октября в 8:20 на улице Краснореченской в Хабаровске столкнулись маршрутный автобус №25 и грузовик с молочной продукцией, сообщает «КП»-Хабаровск».

ДТП произошло по вине водителя грузовика, который выезжал с территории, прилегающей к ТЦ «Атриум». Он не уступил дорогу автобусу, который ехал по выделенной полосе дороги.

- По предварительным данным, в аварии пострадали четверо пассажиров, в том числе двое детей. Они получили амбулаторное лечение. Водитель грузовика в больницу не обращался, - сообщили «Комсомолке» в отделении по пропаганде ОГИБДД по Хабаровску.

Последствия ДТП отразились не только на машинах, но и на дороге, так как на нее из открытого кузова выпало множество стяжек с молоком и кефиром, которые рассыпались и разбились. Молочные реки и смятый грузовик на некоторое время перегородили движение в этом месте. Но на данный момент все последствия аварии устранены.