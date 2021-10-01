Банк «Открытие»: 40% дальневосточников хотят, чтобы их дети служили в армии

Большинство россиян положительно относятся к армии. При этом считают, что она должна быть профессиональной или гибридной (частично контрактной, частично призывной). 40% россиян хотели бы, чтобы их дети служили в армии, потому что это долг и почетная обязанность. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

51% россиян (52% дальневосточников) заявили о положительном отношении к армии, поскольку она защищает нашу страну от внешних врагов. Чаще всего так отвечали жители Урала (56%), реже всего - Санкт-Петербурга и Ленинградской области (44%). У 32% опрошенных нет определенного отношения к армии или оно нейтральное. Об отрицательном отношении к армии заявили 18% жителей ДВФО.

По мнению 42% россиян, армия должна быть полностью профессиональной, а служба в ней - добровольной. Больше всего сторонников отмены призыва в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (52%), меньше всего - на Северном Кавказе (38%). Лишь 15% за полностью призывную армию с обязательной службой в ней всех военнообязанных. 38% россиян высказались в пользу гибридной армии - частично контрактной, частично призывной.

28% россиян считают, что расходы на армию нужно оставлять на нынешнем уровне. 25% высказались за их сокращение и перераспределение в пользу образования и медицины. По мнению 20% расходы на оборону нужно увеличивать, потому что обороноспособность страны превыше всего. 27% затруднились ответить на этот вопрос.

40% россиян хотели бы, чтобы их дети служили в армии, потому что это долг и почетная обязанность. По мнению 38%, военная кафедра в вузе - достойная альтернатива срочной службе в армии. 22% против службы своих детей в армии, поскольку это, на их взгляд, слишком опасно. Чаще всего так отвечали жители Приволжского федерального округа (27%), реже всего - Дальневосточного (12%).

Мнения россиян о возможности законного откупа от армии, существующего в некоторых странах, разделились.

33% отнеслись к этой идее отрицательно, потому что это породит коррупцию и откупиться смогут только богатые. Еще 18% не поддерживают откуп, потому что в армии должны служить все. При этом 19% считают легальный откуп от армии вполне возможным, поскольку все равно существует нелегальный. Еще 16% поддерживают эту идею, так считают, что в армии должны служить только профессионалы. 15% отнеслись к идее откупа от армии нейтрально.

*Опрос проведен банком «Открытие» 24-28 сентября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.