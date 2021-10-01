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Происшествия1 октября 2021 9:59

Футбольные ворота придавили ребенка в Хабаровске

Мальчика отправили в больницу с переломом ключицы
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Мальчик находился у футбольных ворот, когда они начали угрожающе шататься

Мальчик находился у футбольных ворот, когда они начали угрожающе шататься

Фото: Кирилл ПЕНКИН

В Хабаровске 12-летний ребенок получил перелом из-за упавших футбольных ворот. Мальчик госпитализирован, проводится проверка. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Юный атлет тренировался на спортивной площадке по улице Шевченко, 18. Мальчик находился у футбольных ворот, когда они начали угрожающе шататься. В итоге тяжелая конструкция рухнула на ребенка.

Подрастающего спортсмена забрали в больницу. Врачи диагностировали перелом правой ключицы. Жизни ребенка ничего не угрожает.

- По поручению прокуратуры города Хабаровска прокуратура Центрального района проводит проверку соблюдения прав несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка должностным лицам спортивного клуба. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили «КП» в ведомстве.