«Хабаровск вырастет до города-миллионника в течение 10-12 лет» - Михаил Дегтярев

Застройщики справятся с вводом по 1 миллиону «квадратов» жилья в год Фото: Александра ШОПЕНКО

Владивосток планируют сделать первым на Дальнем Востоке миллионником за счет строительства рядом города Спутника. Подобную идею раскритиковал глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он считает, что у местной региональной столицы есть все шансы увеличить население до 1 миллиона без создания дополнительных населенных пунктов.

- Не надо ничего искусственно придумывать. Хабаровск растет постепенно и вырастет до города-миллионника в течение 10-12 лет без всяких спутников, перестраивая комплексно кварталы, расширяясь на восток и на север, - сказал в интервью «РИА новости» Михаил Дегтярев.

Сейчас население Хабаровска - чуть больше 610 тысяч человек. Недостающую часть, по словам губернатора, нужно привлекать за счет миграции как внутри края, так и с других регионов. Он также добавил, что застройщики справятся с вводом по 1 миллиону «квадратов» жилья в год.