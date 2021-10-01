Следком разбирается в загадочной гибели человека: тело нашли в лесополосе недалеко от Комсомольска-на-Амуре Фото: Иван ВИСЛОВ

Накануне недалеко от поселка Старт в Комсомольске-на-Амуре нашли тело неизвестного мужчины. Тело погибшего лежало в лесополосе. На место отправились сотрудники следственного отдела по Комсомольску СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

- Сейчас проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Только по итогам проверки будет понятно, было ли совершенно убийство, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Слухи о том, что виновником смерти может быть медведь, «КП» - Хабаровск» опровергли в министерстве природных ресурсов Хабаровского края. По информации министерства, к специалистам комитета охотничьего хозяйства не обращались.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначен ряд экспертиз для определения личности погибшего и причин его смерти. Проверка продолжается.

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