Дополнительные автобусы и трамваи будут ходить во время фестиваля «Рок над Амуром» в Хабаровске

Для гостей фестиваля усилили работу общественного транспорта Фото: Администрация Хабаровска

Уже 2 октября в Хабаровске состоится долгожданный фестиваль «Рок над Амуром». Мероприятие переносилось из-за повышенной заболеваемости коронавирусом, новое место проведения - арена «Ерофей». Для гостей фестиваля усилили работу общественного транспорта.

Фестиваль пройдет 2 октября. В этот день на остановке «Улица Флегонтова» будут сосредоточены автобусы №№ 71, 73, 83, 83П. На «Парке имени Гагарина» сконцентрируются маршруты №№ 33, 34 и трамваи №1.

- Автобусы №№ 8, 14, 21, 23, 56 и троллейбусы №1 будут работать дольше обычного, - добавили в пресс-службе администрации региональной столицы.

Дополнительную информацию о работе общественного транспорта можно будет узнать у диспетчера по телефону: 45-00-56.