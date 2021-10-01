Дополнительные автобусы и трамваи будут ходить во время фестиваля «Рок над Амуром» в Хабаровске

Для гостей фестиваля усилили работу общественного транспорта
Фото: Администрация Хабаровска
Уже 2 октября в Хабаровске состоится долгожданный фестиваль «Рок над Амуром». Мероприятие переносилось из-за повышенной заболеваемости коронавирусом, новое место проведения - арена «Ерофей». Для гостей фестиваля усилили работу общественного транспорта.
Фестиваль пройдет 2 октября. В этот день на остановке «Улица Флегонтова» будут сосредоточены автобусы №№ 71, 73, 83, 83П. На «Парке имени Гагарина» сконцентрируются маршруты №№ 33, 34 и трамваи №1.
- Автобусы №№ 8, 14, 21, 23, 56 и троллейбусы №1 будут работать дольше обычного, - добавили в пресс-службе администрации региональной столицы.
Дополнительную информацию о работе общественного транспорта можно будет узнать у диспетчера по телефону: 45-00-56.