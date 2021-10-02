Практически 800 человек умерло от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока по России фиксируется рост числа заразившихся ковидом и начинается «четвертая волна», в Хабаровском крае до сих пор не завершилась «третья волна». Например, за последние сутки в регионе зафиксировано 285 новых случаев инфицирования коронавирусом. Побороть недуг удалось 316 пациентам. В тяжелом состоянии находятся 32 человека, из них 19 подключены к аппаратам ИВЛ. Зарегистрировано три смерти от ковида

Очередной антирекорд по числу заболевших зафиксирован в Комсомольске-на-Амуре – 122 случая. На втором месте оказался Хабаровск – 46 новых пациентов. Третью позицию в антирейтинге занял район имени Лазо – 27 новых случаев. В Николаевском районе заболело 19 человек, еще 18 в Бикинском. Кроме того, 14 случаев выявлено в Солнечном районе, 11 в Верхнебуреинском, 8 в Амурском, 7 в Вяземском, 6 в Ванинском, 4 в Комсомольском, 2 в Ульчском и один в Охотском.

Из 1598 коек свободными остаются 311. Наибольшая загруженность коечного фонда в Городе юности. Сейчас на лечении находятся 5250 человек, из них 1287 лечатся в госпиталях. С начала пандемии умерло 799 человек.

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