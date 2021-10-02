ЖК «Пионерский» в Хабаровске сдадут в декабре 2021 года Фото: Администрация Хабаровска

Строительство ЖК «Пионерский» проверил глава Хабаровска Сергей Кравчук. Строительство третьего дома жилого комплекса уже затянулось, однако сдать его обещают уже в декабре 2021 года. Сейчас необходимо провести отделку и внутренние работы, а также разобрать подъемный кран.

- Кран не разбирали из-за задержки доставки лифта. Поднять лифт на верхний этаж можно только с помощью подъемного крана. Уже на следующей неделе лифт начнет работать, а подъемный кран уберут со стройплощадки, - констатировал Сергей Кравчук.

Из-за того, что кран еще не разобран, подрядчик не может начать благоустройство территории.

- Финальная дата сдачи дома вам известна. И только вы несете ответственность за сдачу объекта. Жилой комплекс находится на контроле прокуратуры, но более важно, что его ждут дольщики. От них поступают вопросы о сдаче дома как ко мне, так и к вам, - добавил Сергей Кравчук.

Сейчас застройщиком дома является Фонд жилищного строительства.

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