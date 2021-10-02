«Космопорт» в Хабаровске откроется в ноябре 2021 года Фото: Администрация Хабаровска

Многофункциональный развлекательный центр в парке имени Гагарина готов на 90%. Сдача в эксплуатацию центра планируется уже в ноябре 2021 года. Об этом сообщили в администрации Хабаровска.

Проблемы на стройплощадке возникли из-за задержки в доставке облицовочных материалов. Именно поэтому центр строили дольше планируемого срока. Сейчас фасад уже украшает здание, он будет единственным подобным в регионе. В пресс-службе администрации уточнили, что наиболее выгодно центр будет смотреться вечером и ночью.

- Сейчас работы активно проводят внутри здания. «Космопорт» станет отличным местом для семейного отдыха. Там будут как игровые комнаты для детей, так и кафе, и даже кинотеатр с несколькими залами, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

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