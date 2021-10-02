Строительство скоростной трассы «Обход Хабаровска» полностью завершено. Фото: vis-group.ru.

В Хабаровске завершено масштабное строительство автодороги «Обход Хабаровска». Министерство строительство Хабаровского края уже выдало разрешение на ввод в эксплуатацию. Это говорит о том, что трасса полностью готова к началу движения по ней. Объезд будет доступен в бесплатном режиме.

Строительством магистрали занималась группа «ВИС» на условиях концессии. Соглашение было подписано с правительством Хабаровского края. Это один из первых объектов в регионе, получивших федеральное финансирование.

Общая протяженность составляет 52,8 километра, из них основной ход трассы – 27,1 километра, транспортные развязки – 17,6 километра, дороги разобщенных территорий – 8,1 километра. К 2025 году прогнозируемый трафик составит 25 тысяч авто в сутки.

Всего на строительство ушло 47 миллиардов рублей. Из федерального бюджета поступило 18,8 миллиарда рублей, а из краевого – 10,7 миллиарда рублей. Остальные средства привлекал подрядчик.

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