Проспект 60-летия Октября в Хабаровске откроют после 15 октября
Фото: Администрация Хабаровска
Ремонт дороги на проспекте 60-летия Октября от улицы Суворова до Аэродромной практически завершен. Средства на замену дорожного полотна поступили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
- Сейчас уже заменили основание. Вскоре начнем укладывать верхний слой с щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Работы планируем завершить к 15 октября. Подрядчик работает без выходных в течение дня, - рассказал Дмитрий Панащатенко, и.о. начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.
Во время ремонта особое внимание уделяют качеству дорожного полотна. Пробы асфальта проведут после укладки в специальной сертифицированной лаборатории.
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