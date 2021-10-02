День пожилого человека отметили в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Торжественный прием для жителей региона «серебряного возраста» провели 1 октября в Хабаровском краевом музыкальном театре. На прием присутствовали первые лица региона и Хабаровска.

- Сегодня по всей России проходят мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. Для нас этот день – очередная возможность поблагодарить ветеранов за труд на благо нашей родины, и сказать, как сильно мы их уважаем и ценим, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Благодарственные письма глава региона вручил активистам ветеранских организаций Наталье Анисимовой, Зое Тригуб, Галине Черковец. Кроме того, в преддверии праздника свой 90-летний юбилей отметила труженица тыла Нина Глебова. Михаил Дегтярев вручил труженице тыла подарок и поздравление от президента России.

Сейчас в регионе живут более 292 тысяч человек пожилого возраста. Ежегодно из бюджета края выделяется более 3 миллиардов рублей на социальную поддержку пожилых людей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.