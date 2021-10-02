В Нанайском районе отрылся мини-автовокзал
Фото: Правительство Хабаровского края
Новый небольшой остановочный павильон открылся в селе Троицкое Нанайского района. Ранее жителям села приходилось ждать автобусы под открытым небом. Сейчас же в новом здании появились касса для продажи билетов, небольшой зал ожидания и буфет.
- Павильон удалось установить благодаря заключению соглашения между районной администрацией и ООО «Амур Минералс». Для региона развитие транспортной инфраструктуры является приоритетным направлением. Теперь жители села смогут ожидать рейсовый автобус в комфортных условиях, - сказал Николай Сафронов, глава Нанайского района.
Учтена и доступность в павильон людей с ограниченными возможностями здоровья – установлен пандус. Кроме того, есть несколько столов для приема пищи, стулья, телевизор и кондиционер. В кассе продаются билеты на автобус из Троицкого в Хабаровск, Лидогу и Иннокентьевку. Павильон работает каждый день, в будние с 8:00 до 17:00, а в выходные – с 8:00 до 15:00.
Кроме того, билеты можно купить в интернете с помощью федеральной системы RFBUS.
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