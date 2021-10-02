Палы сухой травы участились в Хабаровском крае Фото: Иван Макеев

В Хабаровском крае участились случаи возгорания сухой травы. За последние сутки в регионе обнаружено и потушено четыре пала.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пока обстановка в регионе остается спокойной. Специалисты отмечают, что это может быть связано с переувлажнением почвы из-за осеннего паводка. Однако ежедневно на пульт пожарно-спасательных подразделений поступают жалобы о возгораниях.

- Пожарные четырежды выезжали на тушение возгораний. Один раз сухая трава горела в Хабаровском районе. Еще один раз в Амурске и семь эпизодов произошло в Комсомольске-на-Амуре, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Чаще всего пожары возникают по вине человека. Осенью многие люди готовятся к зиме и часто сжигают ненужную растительность.

- Особую опасность несут палы вдоль автомобильных дорог. По пути могут оказаться, например, автозаправочные станции. Горящая трава совсем не так безобидна, как многие думают. Обычно осенью палы имеют массовый характер, охватывают большие площади и очень быстро распространяются, что вызывает проблемы с тушением, - сказал Алексей Яковлев, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Сейчас на территории 18 районов края действует особый противопожарный режим, кроме района имени Лазо. Введен запрет на посещение лесов и разведение огня.

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