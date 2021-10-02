Детская стойка регистрации открылась в хабаровском аэропорту. Фото: аэропорт Хабаровска.
Новая стойка регистрации для пассажиров с детьми открылась в аэропорту Хабаровска. Такая мера направлена на повышение качества обслуживания пассажиров с детьми. Стойка заработала 1 октября в терминале внутренних авиалиний.
- Сейчас пассажиры с детьми в международном аэропорту Хабаровск могут пройти регистрацию на любой рейс на отдельно выделенной стойке, что позволит ускорить процесс обслуживания и сделает авиапутешествие с юными пассажирами еще более комфортным, - сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.
Первым пассажирам фирменные подарки вручил символ международного аэропорта Мишка.
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