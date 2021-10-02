Погода в Хабаровске 3 октября 2021: дождь и +15 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

3 октября в Хабаровске днем ожидается до +15 градусов. Ночью от +3 до +5. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 метров в секунду. Пройдет кратковременный дождь, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края дожди. В светлое время суток ожидается от +13 до +15 градусов. Ночью - от +2 до +5. Скорость юго-западного ветра составит до 12 метров в секунду.

В центральных районах ожидаются незначительные осадки. В течение дня столбики термометров покажут от +8 до +16 градусов. Ночью ожидаются заморозки: от -4 до +5 градусов. Ветер южный, юго-западный 6-12метров в секунду.

На севере региона Без существенных осадков. Скорость ветра будет достигать 13 метров в секунду. Днем ожидается от +4 до +13 градусов. Ночью - от -7 до +5.

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