Коронавирус в Хабаровском крае: 283 новых заболевших Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 283 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 112, в Комсомольске - 69, в Хабаровском и Ульчском районах - 26, в Солнечном - 18. На остальной территории зафиксированы единичные случаи инфицирования.

- Выздоровели 294 жителя края. 32 по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, 19 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1598 коек для ковид-больных. Свободны 315.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 347 540 человек. Из них 323 819 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 84 577 случев коронавируса:

78 539 человек выздоровели;

5235 находятся на лечении (1283 в стационаре, амбулаторно 3952);

Скончались 803 человека.

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