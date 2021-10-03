В Хабаровском крае запустили проект «Бизнес-Day» для молодых предпринимателей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае запустили новый проект для молодых предпринимателей. «Бизнес-Day» — это цепочка мероприятий, которая позволит сформировать в регионе полноценное бизнес-сообщество, сообщили в правительстве Хабаровского края.

В неформальной обстановке на бизнес-завтраках и фэйл-конференциях молодые предприниматели края смогут поделиться опытом, узнать секреты успеха и обзавестись полезными знакомствами.

Первый встреча участников проекта уже состоялась. На бизнес-завтраке в ТЦ «Броско Молл» владелец сети кофеен «Келди» Антон Толмачев рассказал о своих предпринимательских успехах и ошибках.

– Это большая возможность для молодежи лично пообщаться с опытными предпринимателями и представителями органов государственной власти. Когда у тебя есть идея, возможности, но при этом тебя мучают страхи, очень важно, чтобы кто-то направил, посоветовал, дал понять, что все возможно, и показал это на личном опыте, – отметил участник первого бизнес-завтрака Глеб Прищепа.

КОНКРЕТНО

Стать участником проекта и узнать расписание встреч, а также получить дополнительную информацию можно, обратившись в Молодежный проектный офис «Краевого центра молодежных инициатив» по адресу: г. Хабаровск, ул. Гоголя, 21Б, офис 116, или в директ @mpo_khv.

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